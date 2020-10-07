Оппозиционная платформа - За жизнь: Судебные иски и административный ресурс не спасут Зе-власть от поражения на выборах в Николаеве

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действующая власть вместе со своими подельниками из партии экс-президента Петра Порошенко не могут унять свой страх перед ростом поддержки "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЗЖ.

Далее подаем текст дословно:

По всей стране они ставят палки в колеса оппозиции. Наиболее возмутительно и неприкрыто сообщники действуют в Николаеве. "Слуги" подали судебный иск с требованием отменить регистрацию списков "Оппозиционной платформы - за жизнь". Жалобами и давлением на суд они пытаются отстранить от участия в выборах крупнейшую оппозиционную силу. Раньше руками партии Порошенко Зе-власть уже пыталась снять нас с выборов в Николаевский областной совет. У них ничего не вышло. Теперь идет борьба за Николаев.

То, что творят в Николаеве "слуги" — это и есть настоящее политическое рейдерство. Своими действиями Зе-власть уничтожает независимость и авторитет украинских судов, разрушает украинскую демократию и лишает николаевцев права проголосовать за другую, нормальную жизнь.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить судебную войну против оппозиции. Мы не собираемся отступать.

Мы единственная сила, которая стоит на пути у планов власти разграбить и продать по дешевке нашу страну. Мы боремся с безответственным и антинародным курсом власти на всех уровнях — в центре и на местах. Мы чувствуем растущую поддержку украинцев и не позволим ни правящим, ни бывшим политическим махинаторам отнять нашу общую победу.