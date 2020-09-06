"Оппозиционная платформа - За жизнь" просит Зеленского лишить украинского гражданства одного из лидеров " Нацкорпуса"

Сергей Коротких Фото из открытых источников

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" просят президента Украины Владимира Зеленского лишить украинского гражданства одного из лидеров "Национального корпуса" Сергея Коротких, которое он получил незаконно.

В частности, депутаты обратились к главе государства с инициативой отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенка о предоставлении украинского гражданства "за то, что воевал в составе батальона "Азов" Сергею Аркадьевичу Коротких.

Так, в обращении говорится о том, что мужчина не проживал на территории Украины в течение последних пяти лет. Кроме того, он находится в международном розыске за совершение террористического акта.

"Эти обстоятельства свидетельствуют, что украинское гражданство было получено с нарушением национального законодательства", - заверили 25 народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в своем обращении.

В связи с этим нардепы требуют лишить Сергея Коротких украинского гражданства.