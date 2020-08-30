"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравила шахтеров с профессиональным праздником

ОПЗЖ поздравила горняков с Днем шахтера "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравила работников угольных шахт и ветеранов труда с Днем шахтера". Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Приводим текст дословно:

Дорогие шахтеры, работники угольной отрасли, ветераны труда!

Поздравляю Вас и Ваши семьи с Днем шахтера!

Шахтер – это сила и мужество, выдержка и терпение.

Бездарная энергетическая политика прошлой власти поставила отрасль на грань выживания. Нынешняя – своими действиями, похоже, решила её вообще уничтожить. Притом, что запасы угля при модернизации шахт в Украине колоссальны. Но чтобы горнодобывающая отрасль могла полноценно заработать, нужен мир, нужна грамотная государственная стратегия, которая даст импульс для развития всех промышленных отраслей, и, в первую очередь, – угольной.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" приложит все усилия, чтобы на нашу землю как можно скорее вернулась мирная жизнь, а с ней – и уверенность людей в завтрашнем дне, началось восстановление промышленных регионов.

Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы вернуть уважение к вашей работе, поднять престиж этой тяжелой профессии на должную высоту. Ведь именно от вас зависит тепло и свет в наших домах, энергобезопасность нашей страны.

В день вашего профессионального праздника примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, верность родному краю, мужество и стойкость характера, с которыми вы переносите все трудности и невзгоды.

Желаю, чтобы на земле и под землёй Бог оберегал от опасностей и бед, чтобы в ваших семьях всегда был достаток и благополучие, а шахтёрский труд получал достойную моральную и материальную оценку.

Шахтер – это звучит гордо!

С праздником Вас и Ваши семьи!