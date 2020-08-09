"Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась в СБУ относительно возбуждения уголовного дела по факту терроризма

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" направила заявление на имя председателя Службы безопасности Украины о возбуждении уголовного дела по факту терроризма. Об этом сообщил народный депутат от политсилы Ренат Кузьмин.

"Заминировали офис ОПЗЖ. Никакой реакции власти. Нет комментариев. Нет заявлений. Ни обещаний. Хочется нецензурно выразиться. Публикую копию заявления о возбуждении уголовного дела по факту терроризма. На помощь лейтенанту Баканову", – написал Кузьмин в Facebook.

Так, в документе указано, что 11 ноября 2019 года в СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах опубликовали документ под названием "План", по которому Департамент защиты национальной государственности должен организовывать проведение акций и протестов с целью воспрепятствования законной деятельности "Оппозиционной платформы - За жизнь". С этой целью планировалось использовать "возможности патриотически настроенных движений". Ответственными за осуществление названных мероприятий определены должностные лица СБУ.

В частности, в партии отметили, что на выполнение указанного "плана" праворадикальные группировки совершают многочисленные нападения на депутатов от политсилы. В связи с этим ОПЗЖ просит принять заявление и безотлагательно зарегистрировать изложены сведения по фактам правонарушений, предусмотренных ст. 112, п.п. 1, 5 ч.2 ст. 115, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Фейсбук-страница Рената Кузьмина

Фейсбук-страница Рената Кузьмина

Напомним, в ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь". В партии заявили, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, что несет угрозу жизни людей и совершенного общественно опасным способом по политическим мотивам.