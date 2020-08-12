"Оппозиционная платформа - За жизнь": Новые кредиты от ЕС – это преступная торговля суверенитетом Украины и приговор некомпетентной власти Зеленского

Прес-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Новые кредиты от Европейского Союза – это преступная торговля суверенитетом Украины и приговор некомпетентной власти президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь", размещенном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Украинская власть втайне от народа продолжает торговать независимостью и суверенитетом страны. В соответствии с подписанным за закрытыми дверями меморандумом с ЕС будут повышены цены на газ и тарифы на услуги ЖКХ для населения. Окончательно передаются под контроль иностранных надсмотрщиков в наблюдательных советах все стратегические государственные предприятия. Причем миллионные зарплаты и дальше будут выплачиваться этим гастролерам. Даже если они, как экс-руководитель "Укравтодора", окажутся под подозрением в коррупции и участии в международных преступных группах.

Власть дала добро на введение внешнего управления в налоговых и таможенных органах Украины, на установление контроля за медицинскими закупками. Вмешательство иностранных государств распространится на судебную систему, а НАБУ и САП станут полностью неподконтрольны украинскому государству. Зе-власть не способна самостоятельно управлять страной и решила продать ее даже не за деньги – за кредиты.

Год "Зе-реформ" обвалил экономику Украины. Дыра в бюджете закрывается в основном за счет займов, объем которых составляет свыше 640 млрд грн. А в следующем году вырастет еще более чем на 100 млрд грн. Украина перестала зарабатывать, она выживает исключительно за счет кредитов и работает исключительно на выплаты по ним.

Все "Зе-реформы" заканчиваются убытками для украинских граждан. Внешний контроль и распродажа активов вместо поддержки отечественного производителя. Западные кредиты вместо создания рабочих мест и восстановления торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Это не политика реформ, это политика уничтожения и вырождения Украины. Из-за нее Украина продолжает катиться в демографическую пропасть: на 100 умерших в стране приходится лишь 48 новорожденных.

Некомпетентность и предательство интересов народа стали визитной карточкой Зе-режима. Зеленский и его окружение должны немедленно уйти в отставку. А согласие власти на передачу судебной системы, правоохранительных органов, государственных предприятий под внешнее управление должно получить соответствующую правовую оценку как акт государственной измены.