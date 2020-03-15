"Оппозиционная платформа - За жизнь": Нападения на посольства в цивилизованной стране недопустимы и не могут остаться безнаказанными

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нападения на посольства в цивилизованной стране недопустимы и не могут остаться безнаказанными. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь", которое опубликовано на официальном сайте партии.

Приводим текст заявления дословно:

"Ура-патриотические маргиналы, которые громко называют себя добровольцами, провели показательную акцию под стенами посольства РФ в Украине.

Фашиствующие молодчики из "Нацкорпуса", "Азова", "Черного корпуса" и других радикальных организаций на камеру играли мышцами, демонстрируя всему миру, кто на самом деле руководит страной.

Власть, которая годами заигрывает с ура-патриотами, окончательно потеряла монополию на применение силы. Весь мир увидел, что сегодня в Украине повестку дня формирует не власть, не гражданское общество, не миллионы украинцев, которые проголосовали на выборах за мир и стабильность, а неонацисты и ура-патриоты - боевые отряды "партии войны".

Очередная акция неонацистов - следствие системной политики их безнаказанности, которую последовательно проводит власть. Только за последние дни произошло несколько резонансных событий с участием радикалов: срыв заседания комитета Верховной Рады во Львове, где нападению подверглась депутат от нашей партии Наталья Королевская, нападение на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, попытки насильственным путем сорвать областную конференцию "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Одессе, а теперь нападение на российское посольство и другие противозаконные действия, которым власть не может положить конец.

Власти, идущая на поводу у радикалов, - это не просто жалкое зрелище. Это приговор для страны. О каком мире, о какой реинтеграции Донбасса может идти речь, если власть, избранная большинством, идет на поводу у меньшинства. Во всех вопросах.

Беснование так называемых патриотов, которые сеют ненависть и привыкли зарабатывать на войне, показало, что украинские власти недоговороспособны. А Украина так же далека от цивилизованного общества, как далеки заявления власти от приверженности миру и Минским соглашениям".

Как сообщалось ранее, во вторник вечером, 14 марта, в Киеве активисты забросали посольство России петардами и фейерверками и поглумились над флагом РФ.