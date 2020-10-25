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"Оппозиционная платформа - За жизнь": На 15:00 явка на местных выборах составила 21%

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа — За жизнь" ведет параллельный подсчет голосов на местных выборах 25 октября.

Как сообщает пресс-служба партии, на 15:00 самая высокая явка зафиксирована в Донецкой (28,5%), Тернопольской (28,2%) и Луганской (25,7%) областях.

Самая низкая явка в Черновицкой (13,5%), Ивано-Франковской (15%) и Николаевской (16,1%) областях.

"В целом по Украине явка составляет 21%", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в сети "Опора" заявляли о явке избирателей на 12:00. Она по стране составляла 13,5%.

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