"Оппозиционная платформа - За жизнь" лидирует на местных выборах в Николаевской области

Фото из открытых источников

Если бы на момент опроса проходили местные выборы, то лучшие шансы попасть в Николаевский областной совет имели бы партии "Оппозиционная Платформа – За жизнь", "Слуга Народа", "Пропозиция", "Европейская Солидарность", партия "Наш Край", а также Партия Шария. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ООО "Украинская социологическая группа".

Так, среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором, намерены проголосовать:

за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 31,8%;

за партию "Слуга народа" – 20,4%;

за партию "Пропозиция" – 8,0%;

за партию "Европейская Солидарность" – 7,5%;

за партию "Наш Край" - 7,3%;

за Партию Шария – 6,8%.

Другие партии имеют менее 5,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Фото из открытых источников

Если бы на момент опроса проходили выборы николаевского городского головы, то лучшие шансы попасть во второй тур выборов имели бы Александр Сенкевич и Владислав Чайка. Среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором, намерены проголосовать:

за Александра Сенкевича - 30,5%;

за Владислава Чайку - 25,3%.

Высокие шансы попасть во второй тур также имеет Татьяна Домбровская. За нее намерены проголосовать 21,8% респондентов (среди тех, кто обязательно будет голосовать и определился с выбором).

Если бы на момент опроса проходили местные выборы, то лучшие шансы попасть в Николаевский городской совет имели бы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга Народа", "Пропозиция", партия "За майбутнє", "Европейская Солидарность", Партия Шария, а также партия "Наш Край". Среди респондентов, которые обязательно будут голосовать и определились с выбором, намерены проголосовать:

за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 31,5%;

за партию "Слуга Народа" – 17,3%;

за партию "Пропозиция" – 15,7%;

за партию "За майбутнє" - 7,7%;

за партию "Европейская Солидарность" – 7,2%;

за "Партию Шария" – 5,6%;

за партию "Наш Край" - 5,5%.

Другие партии имеют менее 5,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

Фото из открытых источников

ООО "Украинская социологическая группа" с 7 по 15 октября 2020 года провела опрос населения Николаевской области в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проведено по заказу ООО "Информационное агентство "Украинские Новости". Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту жительства респондента (на дому).

Выборка, репрезентирующая взрослое население Николаевской области, составляет 1000 респондентов. Выборка является репрезентативной по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

Выборка, репрезентирующая взрослое население города Николаева, составляет 400 респондентов. Выборка является репрезентативной по основным демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 5,0%.