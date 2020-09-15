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"Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее кандидаты в мэры – лидеры электоральных симпатий в Донецкой области

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября Фото из открытых источников

Согласно результатам социсследования, проведенного аналитическим центром "Социомодус", абсолютное большинство жителей Донецкой области - 55,4% - на предстоящих местных выборах проголосуют за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Наибольшая поддержка со стороны людей - и у кандидатов партии на посты глав основных ОТГ Донецкой области.

Так, по результатам опроса электоральных настроений жителей Донецкой области, 55,4% людей на предстоящих местных выборах проголосуют за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 11,2% отдадут свои голоса за партию "Слуга народа", 4,1% - за "Партию Шария". В Мариуполе поддержка ОПЗЖ составляет 42,4%, "Блок Вадима Бойченко" поддерживают 22,2% жителей города, "Партию Шария" - 7,7%.

Социсследование проводилось методом личного интервью с 11 по 13 сентября, опрошено 3965 человек, статистическая погрешность не превышает 1,6%.

 

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