"Оппозиционная платформа - За жизнь" и ее кандидаты в мэры – лидеры электоральных симпатий в Донецкой области

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября Фото из открытых источников

Согласно результатам социсследования, проведенного аналитическим центром "Социомодус", абсолютное большинство жителей Донецкой области - 55,4% - на предстоящих местных выборах проголосуют за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Наибольшая поддержка со стороны людей - и у кандидатов партии на посты глав основных ОТГ Донецкой области.



Так, по результатам опроса электоральных настроений жителей Донецкой области, 55,4% людей на предстоящих местных выборах проголосуют за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 11,2% отдадут свои голоса за партию "Слуга народа", 4,1% - за "Партию Шария". В Мариуполе поддержка ОПЗЖ составляет 42,4%, "Блок Вадима Бойченко" поддерживают 22,2% жителей города, "Партию Шария" - 7,7%.



Социсследование проводилось методом личного интервью с 11 по 13 сентября, опрошено 3965 человек, статистическая погрешность не превышает 1,6%.