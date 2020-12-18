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"Оппозиционная платформа - За жизнь": Экс-губернатору Боговину нужно смириться с победой демократии в Запорожье

Фото из открытых источников

В Запорожском областном совете большинством депутатов избрано легитимное руководство. Это произошло публично, с соблюдением всех норм закона и демократических процедур. Единственный, кто не признает свершившегося факта – экс-губернатор Виталий Боговин со своими подручными. Об этом говорится в заявлении Запорожской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь", которое размещено на сайте политсилы.

"После неудавшейся авантюры с узурпацией власти, уволенный Президентом с поста губернатора, Боговин продолжает дестабилизировать политическую ситуации в Запорожье. Он угрожает депутатам. Организовывает проплаченные митинги радикалов и титушек. Надеется парализовать работу облсовета", - говорится в нем.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает Виталия Боговина и его подручных признать победу законности и демократии в Запорожской области, отозвать своих ручных титушек.

"Вместо того чтобы блокировать работу органов самоуправления, экс-губернатору пора готовиться к даче показаний в Государственном бюро расследований за преступное присвоение власти", - резюмируется в заявлении.

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