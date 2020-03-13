"Оппозиционная платформа - За жизнь" добьется прекращения дискриминации языковых прав граждан в Конституционном Суде, - заявление

Оппозиционная платформа - За жизнь 112.ua

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном среднем образовании", который делит украинских детей на сорта по языковому признаку и лишает русскоязычных граждан Украины их конституционных прав. Политика дискриминации языковых прав граждан продолжается. Надежды на отрезвление украинской власти и отказ от националистического мракобесия оказались напрасны. Об этом говорится в заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь", размещенном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Владимир Зеленский подписал закон о среднем образовании, несмотря на его очевидную неконституционность. Конституция Украины (ст. 10, 11, 22, 24, 53), прямо запрещает любые формы языковой дискриминации. Конституция гарантирует миллионам русскоязычных граждан Украины право на свободное использование и развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке, закрепляет развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины. Конституция предусматривает, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

В то же время завизированный президентом закон (статья 5) вводит нормы языковой дискриминации для русскоязычных детей. Например, при обучении детей национальных меньшинств, чьи языки являются официальными языками Европейского Союза, в 5-ом классе допускается обучение на государственном языке в объеме 20%. Для русскоязычных детей этот показатель в том же 5-м классе установлен на уровне 80%. Сегодняшняя власть, нарушая Конституцию Украины, определяет, что у русскоязычного пятиклассника в четыре раза меньше конституционных прав, чем у его сверстника, говорящего на одном из языков ЕС.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет отстаивать языковые права русскоязычных граждан и представителей всех национальных общин Украины в Конституционном Суде. С этой властью можно говорить только языком судебных решений.

Мы уверены, что этот нарушающий права человека и оскорбляющий человеческое достоинство закон постигнет та же участь, что и другой законодательный шлак, наштампованный нынешней властью.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" защитит права украинских граждан, обеспечит единство страны и вернет мир в Украину!