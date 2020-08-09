"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет защищать права украинцев, выборы и демократию, несмотря на желание власти их отменить, - Бойко

Юрий Бойко Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет защищать права граждан Украины, выборы и демократию, несмотря на желание власти их отменить. Об этом заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

Как отмечается, Центральная избирательная комиссия приняла решение отменить выборы в 10-ти объединенных территориальных громадах Донецкой и 8-ми ОТГ Луганской области.

"8 августа Центральная избирательная комиссия своим антиконституционным решением вычеркнула полмиллиона жителей Донбасса из списка избирателей", - отметил Юрий Бойко.

По его словам, команда президента Зеленского проводит антинародный курс, который ведет к сворачиванию демократии и узурпации власти в Украине.

"Решение ЦИК - это только элемент сценария по узурпации власти. До этого мы видели попытки сконцентрировать в руках президента полномочия по назначению руководителей всех силовых ведомств. Вопреки воле подавляющего большинства граждан и без референдума был открыт рынок земли. Вместо децентрализации произошло принудительное перекраивание районов и громад. И теперь, вместо народовластия - отказ от проведения выборов в Донбассе", - убежден депутат.

В то же время Бойко подчеркнул, что власть полностью переродилась.

"Вместо того, чтобы показать свою компетентность в борьбе с кризисом, она борется только с правами и свободами граждан. Сворачиваются социальные права и гарантии. Правительство отказывается выполнять решение КСУ и восстанавливать льготы. Ни одно обещание, данное людям президентом Зеленским, - не выполнено", - акцентировал политик.

Сопредседатель оппозиционной партии также назвал отмену выборов на территории Донецкой и Луганской областей трусостью и бегством власти от ответственности за свой антинародный курс.

"Полностью обанкротившаяся власть так боится своего народа, что не хочет идти на выборы, чтобы не получить пощёчину от людей за обман и предательство. Они боятся ответственности за все совершенное ими со страной и людьми. Вот и ищут любой предлог, чтобы отменить выборы. А начать решили с Донбасса. И это решение ЦИК - сигнал каждому украинскому избирателю. Один раз поддержав "слуг", вы рискуете лишиться своих гражданских прав навсегда", - подчеркнул Бойко.

Также депутат отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает всё от неё зависящее, чтобы постановление ЦИК не стало приговором украинской демократии.

"Сегодня жители востока страны самые бесправные. Мы будем обращаться в суд, мы поможем людям обратиться в ЕСПЧ. Все политические силы, отстаивающие демократию, должны объединиться, чтобы защитить права полумиллиона жителей Донецкой и Луганской областей. Иначе власть найдёт новый предлог, чтобы отменить местные, а затем и любые другие выборы в Украине", - резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, недавно в Комитете избирателей Украины заявили, что на сегодня отсутствуют правовые основания для того, чтобы не назначать любые первые или очередные выборы в Луганской области.