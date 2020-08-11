"Оппозиционная платформа - За жизнь" – Президенту: Местные выборы должны состояться на всей подконтрольной Украине территории

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" направила Президенту Украины обращение за подписью Сопредседателей партии Юрий Бойко и Вадима Рабиновича относительно обеспечения условий для организации и проведения местных выборов 25 октября 2020 года, сообщает пресс-служба политсилы.

Оппозиционеры настаивают на необходимости отменить решение ЦИК как антиконституционное и нарушающее права граждан, уволить глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, которые своими действиями допустили нарушение прав граждан Украины, и провести выборы в местные органы власти на всей подконтрольной Украине территории.

"Ситуация, которая сложилась в связи с принятием ЦИК Постановления от 8 августа 2020 №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских глав 25 октября 2020 года", учитывая представление руководителей военно-гражданских администраций, которые действуют в Донецкой и Луганской областях, отменяющее проведение местных выборов в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой области и восьми - Луганской, вызывает у нас, как демократического политической силы, серьезное беспокойство.

Полмиллиона граждан Донецкой и Луганской областей вышеуказанным решением Центральной избирательной комиссии лишены права народного волеизъявления и возможности осуществлять местное самоуправление на соответствующей территории.

Считаем, что отмена выборов в органы местного самоуправления на территории Донецкой и Луганской областей – это ограничение и нарушение гражданских прав и свобод, предусмотренных Конституцией Украины", - говорится в обращении.

Чтобы не допустить нарушение Конституции и законов Украины, оппозиционеры призвали президента уволить с занимаемых должностей глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, которые своими действиями допустили нарушение прав граждан Украины, и обеспечить условия для организации и проведения местных выборов на всей подконтрольной территории Украины, включая: в Донецкой области – в Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской объединенных территориальных громадах и Луганско–Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Криворожской и Счастьевской громадах, путем создания правовых оснований, которые позволят пересмотреть Постановление ЦИК №161 от 8 августа 2020 года и восстановить конституционные права жителей Донецкой и Луганской областей.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"