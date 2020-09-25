"Оппозиционная платформа – За жизнь": Зеленский игнорирует нарушение прав миллионов граждан Украины на Донбассе, но защищает право на свободное перемещение жителей Косово

Пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью албанскому телеканалу RTV Ora заявил, что Украина признала паспорта самопровозглашенного государства Косово, более того, считает это шагом к признанию его независимости.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" решительно осуждает системную политику по признанию независимости самопровозглашенной республики Косово. Об этом говорится в заявлении политсилы.

Приводим его текст дословно:

Заявляем, что полную ответственность за эти действия несет президент Зеленский, который, согласно статье 106 Конституции Украины, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства.

Решение МИД Украины легитимизировать паспорта этого силой отколотого от Сербии региона вследствие вооруженной агрессии Соединенных Штатов Америки и бомбардировки мирных городов самолетами НАТО, которые осуществлялись без соответствующего решения Совета Безопасности ООН, ясно показывает, что наша власть не только во всем слушается своих западных кураторов, но и охотно перенимает привычные для них двойные стандарты, когда речь идет о решении международных проблем.

В 1999 году противоречившая базовым нормам международного права интервенция НАТО против Югославии привела к тому, что братский сербский народ лишили исторически и духовно крайне важного для него региона.

Зеленский и его окружение не задумываются над тем, каким плевком в лицо жителям Донбасса, лишенным своих конституционных прав, в том числе права на свободное перемещение внутри Украины, становится активная защита украинской властью права жителей Косово на свободу перемещения.

Многие годы Украина последовательно не признавала отделение Косово и Метохии. И вот сейчас руководство МИД не просто намекает на изменение позиции, а предпринимает реальные шаги для этого. Совершенно не задумываясь не только о негативном влиянии таких действий на отношения с Белградом, но и об их последствиях для восстановления территориальной целостности нашей страны.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отказаться от сервильной авантюры в нашей внешней политике и отправить в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, реализующего этот преступный курс.