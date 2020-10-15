"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о системном нарушении Регламента Верховной Рады ІХ созыва

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявляют о системном игнорировании законопроектов, поданных народными депутатами от политсилы. Об этом пишет пресс-служба партии.

Как отмечается, парламентская фракция ОПЗЖ подготовила ряд законодательных инициатив, направленных на достижение мира, преодоление бедности, развитие экономики и социальной сферы, проведение справедливой тарифной политики. Однако они месяцами не рассматриваются Верховной Радой, что является грубым нарушением Регламента.

Уже больше года руководством парламента игнорируются законопроекты, направленные на социальную защиту граждан:

№1116 "О внесении изменений в некоторые законы относительно отмены негативных положений "пенсионной реформы" и восстановления нарушенных прав граждан во исполнение решения Конституционного Суда Украины";

№1117 "О внесении изменений в некоторые законы относительно восстановления надлежащих социальных гарантий граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, во исполнение решения Конституционного Суда Украины";

№1118 "О внесении изменений в некоторые законы относительно восстановления ранее существовавших прав и свобод ветеранов войны, ветеранов труда, детей войны и жертв нацистских преследований";

№2085 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления социальных гарантий детей и семей с детьми";

№2087 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты граждан от негативных последствий повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги".

ОПЗЖ отстояла в Конституционном Суде права людей. Соответствующим категориям граждан решениями суда были возвращены льготы и выплаты, незаконно отобранные прошлым режимом. Но законопроекты, направленные на обеспечение выполнения решений КС, уже 8 месяцев подряд не вносятся в повестку дня Верховной Рады. Это, в частности, такие законодательные инициативы:

№3051 "Об обеспечении выполнения решений Конституционного Суда Украины в сфере социальной защиты населения";

№3053 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно досрочного выхода на пенсию";

№3054 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения условий назначения пенсий".

Такой актуальный сейчас проект Постановления №3140 "О неотложных мерах по недопущению уничтожения системы здравоохранения Украины" не рассматривается 7 месяцев.

А по законопроекту №3811 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно защиты социально незащищенных слоев населения от чрезмерного налогообложения" до сих пор нет заключения Главного научно-экспертного управления и главного Комитета (который возглавляет представитель "Слуги народа"), что также является нарушением Регламента.

В ОПЗЖ настаивают на внесении изменений в Регламент работы Верховной Рады, которые предусматривают квотный принцип внесения законопроектов. "Оппозиционная платформа – За жизнь" является второй по численности фракцией в парламенте и единственной настоящей оппозиционной силой в Украине.