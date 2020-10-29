"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о попытках масштабной фальсификации результатов выборов в Мариуполе

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В Мариуполе "Слуги народа" вместе с "Блоком Вадима Бойченко" пытаются сфальсифицировать результаты выборов, чтобы дать возможность президентской партии войти в состав городского совета. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", размещенном на сайте политсилы.

Как отмечают в партии, согласно протоколам с мокрыми печатями от участковых избирательных комиссий, заверенные копии которых есть на руках у представителей ОПЗЖ, "Слуги народа" набрали всего 4,7% голосов – это означает, что они не проходят в Мариупольский горсовет.

"Но за эту ночь ситуация резко изменилась – согласно протоколам районных комиссий, "Слуги народа" набирают уже 5,1% голосов.

По нашим данным, "Слуги народа" пытаются "натянуть" нужный процент голосов за счет увеличения в протоколах районных комиссий числа бюллетеней, признанных недействительными – это искусственно повышает процент голосов, отданных за каждую из партий, не меняя при этом число голосов в количественном соотношении", - отмечается в заявлении.

Более того, представители "Слуги народа", говорят в ОПЗЖ, через своих покровителей из партии "Блок Вадима Бойченко" начинают размещать в своих карманных городских СМИ информацию с "итоговыми" результатами голосования жителей Мариуполя. Если подсчитать проценты, набранные всеми партиями – участниками избирательного процесса, общая сумма голосов выходит 104,29%, что говорит о том, что фальсификация производилась в спешке и была допущена грубая математическая ошибка, которую, без сомнения, исправят при оглашении окончательных результатов.

"У представителей нашей партии есть протоколы с мокрыми печатями от всех участковых комиссий, благодаря чему мы без проблем сможем доказать, где и как была произведена подтасовка результатов.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" уже готовит иск в суд о фальсификации результатов выборов. За подделку протоколов виновным грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы", - резюмируется в заявлении партии.