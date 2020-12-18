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"Оппозиционная платформа – За жизнь": Запорожский облсовет избрал легитимное руководство. Узурпация власти самоназначенцем Боговиным остановлена

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Запорожский областной совет избрал легитимное руководство. Узурпация власти самоназначенцем Боговиным остановлена. Соответствующее заявление опубликовала Запорожская региональная организация партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает пресс-служба политсилы.

Приводим текст сообщения дословно:

Захват власти в Запорожском облсовете, затеянный экс-губернатором-неудачником Боговиным, сорван. Большинство депутатов областного совета 44 голосами, в присутствии СМИ и с выполнением всех определенных законом процедур, избрали легитимное руководство.

Депутаты-запорожцы нашли в себе мужество остановить узурпацию полномочий и защитили принципы демократического местного самоуправления. Они отказались мириться с незаконными действиями узурпатора Боговина и давлением его "титушек".

Председателем Запорожского областного совета избран Виталий Толочек ("Слуга народа"). Его первым заместителем депутаты избрали Павла Матвиенко (ОПЗЖ), заместителями – Геннадия Фукса ("За майбутнє") и Олега Чернова ("ЕC").

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