"Оппозиционная платформа – За жизнь" внесла в Раду законопроект, который даст возможность продолжить переговоры по установлению мира на Донбассе

ОПЗЖ внесла в Раду закон о переговорах по Донбассу Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народные депутаты от фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" внесли в Верховную Раду законопроект, который позволит продолжить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Так, нардепы Медведчук В. В., Бойко Ю. А., Рабинович В. З., Столар В. М., Загородний Ю. И., Папиев М. Н., Павленко Ю. А., Плачкова Т. М., Приходько Н. И., Бурмич А. П., Иоффе Ю. Я., Дунаев С. В., Мороз В. В., Гнатенко В. С., Волошин О. А., Кузьмин Р. Р., Колтунович А. С., Черный В. И., Мамка Г. Н. подали проект постановления (регистр. № 4123) "Об обеспечении представительства интересов граждан Украины".

Данный законопроект вносит изменения в пункт 4 постановления Верховной Рады от 15 июля 2020 года о проведении местных выборов, который противоречит Минским соглашениям.

"Этот пункт стал основным камнем преткновения во время последних обсуждений Трехсторонней контактной группы и переговоров советников глав государств "нормандской четверки". В нем перечислены условия, при которых могут быть проведены выборы на неконтролируемой территории Донбасса. И эти условия прямо противоречат Минским соглашениям", - отметили в пресс-центре ОПЗЖ.

Отмечается, что участники переговоров советников глав государств "нормандской четверки", состоявшихся в Берлине, и Трехсторонней контактной группы неоднократно подчеркивали, что конструктивный диалог невозможен, пока указанный пункт не будет изменен или отменен. Это касается предмета обсуждения всех вопросов, в том числе и обмена удерживаемыми лицами.

Отмена этой нормы позволит продолжить переговоры в рамках "минского формата" по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Напомним, недавно сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко сообщил, что сейчас в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе наметился опасный тупик, и под угрозой оказалась устойчивость перемирия.