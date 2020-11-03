"Оппозиционная платформа – За жизнь": Вместо того, чтобы бороться с эпидемией, власть решила на ней заработать

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Команда президента Владимира Зеленского не хочет бороться с эпидемией. У нее нет ни времени, ни желания, чтобы помочь людям и поддержать украинских предпринимателей. Зато "слуги" с легкостью штампуют новые законы, которые вводят поборы для граждан и бизнеса, создают коррупционную кормушку для силовиков и чиновников. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", размещенном на сайте политсилы.

Как отмечается, сегодня в первом чтении "слуги народа" узаконили штрафы за отсутствие масок и нарушение карантина. Это не поможет победить эпидемию, но станет новым инструментом давления на бизнес. Власть также разбазарила и "закатала в асфальт" миллиарды гривен из бюджетного Фонда борьбы с эпидемией. Потратила государственные деньги на зарплаты чиновникам и патриотические сериальчики. А теперь нашла способ опять залезть в карман гражданам.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти прекратить кормить коррупционеров и обеспечить полноценное финансирование борьбы с эпидемией. Отчитаться за расходование средств из Фонда борьбы с COVID-19. Заложить в бюджете приоритетное финансирование медицины, помощь гражданам и бизнесу в преодолении последствий эпидемии", - подчеркивается в заявлении партии.

"Прошлая власть наживалась на войне. Эта пытается нажиться на эпидемии. Чем быстрее Зе-команда уйдет из власти, тем легче будет стране выбраться из кризиса", - подытожили в ОПЗЖ.