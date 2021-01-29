"Оппозиционная платформа – За жизнь": Власть Зеленского целенаправленно уничтожает свободу слова в Украине

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть президента Владимира Зеленского целенаправленно уничтожает свободу слова в Украине. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Приводим его текст дословно:

Предупреждение и штраф, наложенный Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания на телеканал "112 Украина" под абсолютно надуманным предлогом, – это свидетельство того, что власть продолжает войну против неподконтрольных СМИ, стремясь уничтожить свободу слова и ликвидировать политических оппонентов.

Телеканал подвергается преследованию за прозвучавшие в его эфире высказывания гостей (в том числе народных депутатов) о тарифном геноциде, о безграничной и бессовестной коррупции, о травле русскоязычных граждан под прикрытием закона "О функционировании украинского языка как государственного", о провале вакцинации, а также за дискуссию о превращении Украины в колонию Запада.

Власть Зеленского преследует "112 Украина", но при этом никак не наказывает тех, кто угрожал физической расправой его сотрудникам, блокировал работу самого телеканала, обстреливал его здание из гранатомета.

Источники такой политики совершенно очевидны: еще 31 августа 2019 года на телеканале "1+1" Зеленский заявил об "истории, которая плохо кончится", озвучив бредовые обвинения в адрес независимых телеканалов, в том числе и "112 Украина". Никаких фактов в подтверждение своих заявлений Зеленский не привел до сих пор.

Давление на телеканал "112 Украина" ‒ одно из проявлений развернутой властью Зеленского по указке ее американских хозяев и реализуемой в очевидной координации с ними системы подавления свободы слова и политического плюрализма в Украине, включающей давление на СМИ, массовое блокирование интернет-ресурсов и аккаунтов, соучастие во введении санкций против своих сограждан. С этой целью команда Зеленского в Верховной Раде проголосовала за новый закон о СБУ, предоставляющий Службе безопасности Украины возможность закрывать любые СМИ, не допускать к выборам под надуманным предлогом любую политическую партию.

Позиция представителей власти по отношению к "112 Украина", как и к ряду других телеканалов, ‒ это примитивное подражание политике их хозяев из США, где людей массово преследуют и увольняют за высказывание своего мнения о событиях на Капитолийском холме 6 января 2021 года, если оно не угодно власти.

Ничего общего со свободой слова эти незаконные действия не имеют ‒ ни в США, ни в Украине, слепо копирующей политику Вашингтона.