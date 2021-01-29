"Оппозиционная платформа – За жизнь": Вакцинация украинцев до сих пор не начата, но власть преступно отказывается от доступной вакцины "Спутник V"
Вакцинация украинцев до сих пор не начата, но власть преступно отказывается от доступной российской вакцины "Спутник V". Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Приводим его текст дословно:
Защита жизни и здоровья граждан – безусловный приоритет для любой ответственной власти. Здесь не должно быть места политике и идеологии. Но Зе-команда поставила свои политические расчеты выше человеческих жизней.
Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцины против коронавируса. "Слуги" не сочли нужным предусмотреть национальную процедуру регистрации и клинических испытаний вакцин. Им достаточно выводов других стран. Зато по требованию фракции Порошенко запрещена регистрация вакцин, произведенных в России. И неважно, какими свойствами эти вакцины будут обладать и окажутся ли они лучше других аналогов.
Еще летом прошлого года Владимир Зеленский заявлял, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. Что Украина вскоре разработает собственный препарат. Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников. А всё, что публично делает власть – на законодательном уровне запрещает закупки российских препаратов.
Сотрудничество с Россией в борьбе с эпидемией позволило бы уже в декабре прошлого года начать вакцинацию. Наладить в Украине производство вакцины и преодолеть эпидемию. Но коррупционная рента, мнение партии войны и директивы заокеанских хозяев для Зе-команды важнее, чем интересы людей. Ответственность за этот провал полностью лежит на власти. Украинские граждане обязательно дадут политическую оценку этой власти на выборах. В интересах всей страны, чтобы эти выборы прошли как можно раньше.