"Оппозиционная платформа – За жизнь": Украина не будет богатым и независимым государством, пока им руководит марионеточная власть

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина не будет богатым и независимым государством, пока им руководит марионеточная власть. Это следует из заявления "Оппозиционной платформы – За жизнь", которое размещено на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Несмотря на болезнь и занятость в съемках видеоблогов, Владимир Зеленский находит время для докладов перед внешними кредиторами. Как услужливый исполнитель Зеленский отчитался директору-распорядителю МВФ о проталкивании антинародного бюджета на 2021 год, организованном давлении на Конституционный Суд и о выполнении всех "структурных маяков", навязанных МВФ. По плану идет закрытие больниц и школ, уничтожаются социальные гарантии, а Украина готовится к тотальной распродаже. Этим планам пока мешают украинские суды. Но в обмен на новую дозу кредитов президент пообещал кредиторам в кратчайшие сроки эту проблему решить.

После таких "отчетов" становится понятным, кто реально управляет Украиной. "Слуги народа" могут сколько угодно крутить народу "кино" об успехах, реформах, борьбе с коррупцией. Совершенно ясно, что "зеленый ксерокс" работает только на реализацию планов внешних игроков – передачи под их контроль украинской земли, стратегических предприятий, финансово-банковской системы, уничтожения в Украине остатков социального государства.

Сегодня угодливая позиция украинской верхушки унизительна для украинцев и разрушительна для украинского государства. Беспомощная власть не в состоянии защитить национальные интересы. Она охотно соглашается на любые требования извне, и это оборачивается миллиардными долгами для страны, разрушением экономики, ростом бедности, потерей перспектив.

В такой ситуации единственным антикризисным "маяком" для Украины могут быть только перевыборы и смена курса. Нельзя позволить прорвавшимся к власти авантюристам разорить украинцев и распродать страну. "Слуг", которые кланяются чужим господам и выносят все из дома – прогоняют вон.