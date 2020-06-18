"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует выполнить договоренности нормандской четверки, а не срывать переговоры

Заявление партии Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к украинской действующей власти с требованием не срывать переговоры нормандской четверки, а выполнить предыдущие договоренности. Об этом говорится в заявлении партии на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Власть срывает переговоры в "нормандском формате". Очередной чиновник из Офиса Президента заявил, что новая встреча глав государств и правительств Нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе не имеет смысла. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква признался, что достигнутые соглашения на встрече в Париже не выполнены. В мирном процессе отсутствуют результаты.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что подобные реплики из Офиса Президента уничтожают все достижения в мирном процессе, ослабляют переговорные позиции Украины и разрушают доверие к нашей стране.

Украинские переговорщики и чиновники высокого ранга уже не первый раз выступают с провокационными заявлениями. Говорят о необязательности Минских соглашений для Украины и необходимости их пересмотреть. Они постоянно чертят "красные линии" и рисуют "планы Б" по Донбассу. Для страны это оборачивается обострением конфликта, новыми жертвами и разрушениями.

Но, несмотря на очевидный вред, глашатаи партии войны до сих пор находятся на своих постах. Это значит, что курс на срыв мирного урегулирования — осознанная политика президента Зеленского и его окружения. Поэтому блокируется разведение сил на линии соприкосновения. Нет прямого диалога с Донецком и Луганском. Заморожена работа над имплементацией в законодательство Украины формулы Штайнмайера. Став президентом, Владимир Зеленский полностью забыл о своих обещаниях принести мир и реализует политику, ведущую к эскалации противостояния.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти отказаться от действий и провокационных заявлений, ведущих к обострению конфликта и угрожающих срывом мирных переговоров в Нормандском формате. Прекратите разрушать все переговорные площадки! Такой безответственности и глупости не позволял себе даже националистический режим Порошенко.

Мы требуем от Президента Украины Владимира Зеленского сменить команду переговорщиков. Выполнить все политические условия для подготовки новой встречи в Нормандском формате. Начать прямые переговоры с Луганском и Донецком и приступить к выполнению политической части Минских соглашений.

Власть обязана вести Украину к миру и единству, а не подталкивать к новому витку конфронтации!

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ По жизни" Виктор Медведчук отмечал, что если Украина не будет выполнять коммюнике, подписанное в Париже в декабре прошлого года, говорить о следующей встрече в "нормандском формате" проблематично.