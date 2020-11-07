"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует пересчета голосов в Городской совет в Мариуполе

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует пересчитать голоса избирателей в городе Мариуполь, в связи с чем обратилась в конституционный суд.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Клименко.

"От партии Бойченко были отняты голоса и переданы Слуге народа. Это для того, чтобы она преодолела 5% барьер. По их данным получилось 5,1%. Но мы пересчитали все участки, на которых были нарушения, мы обратились в суд, в четыре суда, за те нарушения, которые были допущены на выборах", - рассказал он.

Клименко отметил, что в суде были предоставлены протоколы с мокрыми печатями, суд обязал городскую комиссию предоставить эти протоколы. Городская комиссия их предоставила. Он также напомнил, что за махинации на выборах в Украине предусмотрено уголовную ответсвенность.

"Мы этого так не оставим, мы будем добиваться справедливости во всех инстанциях. Мы все материалы выложим в свободный доступ, чтобы это было уроком для будущей власти", - подытожил он.