"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Зеленского дать оценку превращению собора Святой Софии в мечеть

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" направила Президенту Украины Владимиру Зеленскому требование дать оценку планам превращения собора Святой Софии в мечеть. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Так, на этой неделе Высший административный суд Турции разрешил изменить статус собора Айя-София в Стамбуле, что открывает путь к его превращению в мечеть.

В частности, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" отметили, что "возможное превращение собора Святой Софии в мечеть затрагивает вопросы веры и религии, которые априори имеют наднациональный характер".

"Подобное решение является болезненным и неприемлемым для большинства украинцев, которые, независимо от конфессии, исповедуют христианство. "Оппозиционная платформа – За жизнь" твердо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей, канонического православия и уважения к исторической памяти нашего народа. Потому мы, как и миллионы украинцев, а также христиан всего мира, не можем равнодушно смотреть на провокационное решение турецких властей изменить статус храмового комплекса Святой Софии в Стамбуле, историческом Царьграде. Именно оттуда на нашу землю пришла православная вера, которая стала основой самосознания и культуры всех восточнославянских народов", – отметили в партии.

Кроме этого, в политсиле заверили, что решение турецких властей нарушает межрелигиозный баланс, отраженный в прежнем статусе Святой Софии в качестве музея, и напоминает "аналогичные действия прежней украинской власти".

"В сложившихся обстоятельствах, когда правительства ведущих христианских стран мира однозначно осудили непродуманный шаг официальной Анкары, стыдливое молчание украинского руководства лишний раз демонстрирует его неспособность отстаивать важные для большинства украинцев принципы", - пояснили в партии.

В связи с этим "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Президента Украины дать оценку планам превращения собора Святой Софии в мечеть.

Напомним, накануне, 10 июля, стало известно, что Государственный Совет Турции принял решение о предоставлении Софийскому собору в Стамбуле статуса мечети.