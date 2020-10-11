"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от "Слуг народа" и Д. Арахамии прекратить давление на суды и травлю оппозиции в Николаеве

Заявление партии Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от "Слуг народа" и Д. Арахамии прекратить давление на суды и травлю оппозиции в Николаеве. Соответствующе заявление опубликовала пресс-служба политсилы.

Приводим текст сообщения дословно:

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Д.Арахамия продолжает травлю Николаевской городской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь". По его указанию "слуги" хотят отменить в суде регистрацию Николаевских избирательных списков нашей партии.

Сегодня Д. Арахамия оказывает давление на суды с целью вынесения противозаконного решения о снятии с регистрации избирательного списка нашей партии на выборах в Николаевский городской совет.

Глава крупнейшей парламентской фракции лично организовывает кампанию травли оппозиции в Николаеве. В частных разговорах он называет президента Зеленского прямым заказчиком этих действий, ссылаясь на то, что снятие одного из списков ОПЗЖ на выборах в Николаеве - прямое поручение главы государства.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает суды не принимать противозаконных и антидемократических решений под давлением Д.Арахамии и "Слуг народа". Мы обращаем внимание международных организаций и наблюдателей на нарушение демократии и прав избирателей на выборах в Николаеве. Призываем прекратить давление на оппозицию со стороны представителей партии власти "Слуга народа", отозвать судебные иски против ОПЗЖ. Противное исключает честность и демократичность выборов. Выбирать должны граждане, а не махинаторы от власти.