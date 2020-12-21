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"Оппозиционная платформа – За жизнь": Требуем остановить рейдерский захват помещения Запорожского облсовета

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует остановить рейдерский захват помещения Запорожского облсовета. Об этом говорится в заявлении Запорожской областной организации ОПЗЖ.

Приводим его текст дословно:

После неудачи с попыткой узурпации власти экс-губернатор Виталий Боговин  продолжает попытку дестабилизировать политическую ситуацию в Запорожье. Теперь он и его титушки пытаются совершить рейдерский захват сессионного зала Запорожского облсовета.

В зал, где должна проходить сессия областного совета, подручные Боговина завели титушек. Они срывают сессию, препятствуют работе органа местной представительской власти и оказывают давление на депутатов. Областной совет не может начать полноценную работу для принятия бюджета, организации помощи людям и преодоления эпидемии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленно прекратить рейдерский захват Запорожского областного совета. Убрать из сессионного зала всех посторонних лиц и разблокировать проведение заседания.

Требуем от правоохранительных органов СБУ и ГБР немедленно вмешаться в ситуацию в Запорожье. Узурпатор и рейдер Боговин должен быть привлечен к ответственности за свои антидемократические и противозаконные действия. 

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