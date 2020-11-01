"Оппозиционная платформа – За жизнь": Требуем не допустить срыва честного подведения итогов выборов в Одессе!

Заявление партии Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опубликовала заявление по поводу ситуации с подсчетом голосов на выборах в Одессе. Соответствующее сообщение размещено на сайте политсилы.

Приводим текст заявления дословно:

Против уверенной победы "Оппозиционной платформы – За жизнь" на выборах в Одесский городской совет запущен механизм фальсификаций и срыва подведения итогов голосования.

В частности, депутаты от политической партии "Доверяй делам", связанной с нынешним Одесским городским головой Геннадием Трухановым, препятствуют законной процедуре пересчета голосов на ряде участков, где, по данным наблюдателей от партии "Оппозиционная платформа – За життя", применялись карусели, попытки добавить себе голосов за счет нашей и других партий.

Уже четвертые сутки блокируется и затягивается работа территориальных избирательных комиссий, оказывается силовое давление на их членов.

Команда "Оппозиционной платформы – За жизнь" решительно противостоит этим незаконным действиям. Мы уверенно победили в Одесской области и в Одессе. Наш кандидат Николай Скорик вышел во второй тур на выборах мэра.

Но власть настолько боится победы "Оппозиционной платформы – За жизнь", что использует самые грязные методы. Здания, где размещаются комиссии, минируют, в них отключают свет, 30 октября к срыву заседаний подключили все силовые структуры – полицию, СБУ, прокуратуру.

Задача всего этого беззакония понятна – запугать, заблокировать подсчет и скрыть фальсификации. Для этого используется максимальный админресурс.

В ночь с 30 на 31 октября силовики, которые не посчитали нужным представиться, пытались вынести ящики с избирательной документацией, главам комиссий приносят липовые повестки с вызовами на допросы. Ежедневно группа уже бывших депутатов от ПП "Доверяй делам" устраивает беспредел на заседаниях комиссий, затягивая процесс подсчета голосов. 31 октября общественной организацией "Доверяй делам" подано два иска в Одесский окружной административный суд, которыми обжалуются действия Суворовской районной территориальной избирательной комиссии города.

Но команда политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" твердо стоит на защите результатов волеизъявления одесситов и требует прекратить беззаконие.

Обращаемся к генеральному прокурору Украины, министру внутренних дел, председателю Одесской областной государственной администрации, руководителям правоохранительных органов области с требованием немедленно разобраться с фактами силового давления и не допустить срыва честного подведения итогов выборов в Одессе.

Мы добьемся наказания виновных, защитим выбор одесситов и свою победу!