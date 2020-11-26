"Оппозиционная платформа – За жизнь": Союз режима Порошенко и Зе-власти в Одесском городском совете – предательство избирателей

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Союз режима пятого президента Петра Порошенко и команды действующего главы государства Владимира Зеленского в Одесском городском совете – предательство избирателей. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Приводим его текст дословно:

Полностью обанкротившаяся и неспособная управлять страной Зе-команда проиграла местные выборы. Лишившись поддержки людей, власть теперь ищет каких угодно союзников, чтобы сформировать на местах управляемые из Киева коалиции. Её главная цель — выполнить обязательства перед внешними кредиторами, распродать землю, растащить собственность и ресурсы украинских громад.

Циничным предательством избирателей стало то, что главным союзником для партии Зеленского теперь становится партия Порошенко. Это значит, что курс на продолжение войны, разграбление страны и передачу Украины под внешнее управление будет продолжаться. Все клятвы разобраться со злоупотреблениями прошлого режима, наказать за коррупцию на войне и крови сегодня окончательно забыты. На выборах Зеленский обещал стать приговором для Порошенко, а стал его главным политическим партнером. Эта политическая коалиция уже украла у украинского народа землю, проголосовав в парламенте за её свободную продажу. Теперь этот трюк они хотят повторить на местах.

Начало создания политического альянса старого и нового режима положено в Одессе. Еще вчера их представители обвиняли друг друга во всех грехах и клялись избирателям никогда не идти на сговор с коррупционерами, дилетантами и вредителями. Сегодня "слуги", "партия Порошенко" вместе с коррупционером Трухановым лепят большинство в Одесском городском совете, чтобы вместе грабить Одессу и одесситов.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ является единственной альтернативой союзу старого и нового режима. На всех уровнях мы будем противостоять политике продолжения войны, грабежа и нищеты, которую проводят наши политические оппоненты.

Мы не допустим разграбления Одессы, других украинских городов и громад. Мы будем отстаивать права и интересы украинских граждан, защищать суверенитет Украины и добиваться мирного урегулирования конфликта. Вместе с украинским народом мы добьемся смены власти и смены антинародного губительного курса.