"Оппозиционная платформа – За жизнь" сокращает разрыв со "Слугой народа" в парламентских опросах

Фото из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента прошли бы 5 политических партий: "Слуга народа" (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) – 24,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) – 22,3%, "Европейская солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) – 16,7%, ВО "Батькивщина" (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 9,9% и "Партия Шария" (О. Бондаренко) – 5,3%.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенном компанией "Роботизированные телесистемы" в период с 9 до 12 октября 2020 года.

Рейтинг других политических партий распределился следующим образом: "Сила и честь" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,5%, ВО "Свобода" - 1,4%, "За будущее" - 1,2%, "Гражданская позиция" - 1,2%, "Голос" - 1,1%, "Самопомощь" - 0,9%, "Оппозиционный блок" - 0,8%, "Национальный корпус" - 0,4%.

Фото из открытых источников

На вопрос о том нужно ли покупать вакцину против коронавируса в РФ, либо ждать, пока ее начнет производить какая-либо другая страна, почти 60% респондентов заявили, что Украина должна покупать вакцину в РФ. Противоположное мнение высказали 29,5% опрошенных, еще 11,1% затруднились ответить на этот вопрос.

Фото из открытых источников

Суммарно 58,6% опрошенных считают очень вредным или скорее вредным ратификацию Украиной кредитного соглашения с ЕС, по которому Украина получит 1,2 млрд евро после выполнения ряда обязательств – в том числе, если разрешит огромные зарплаты членам набсоветов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдаст иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставит одобренных Западом людей во главе налоговой, таможни и судебной системы. Противоположное мнение суммарно высказали 25,6% респондентов. "Ни полезным ни вредным" его считают 12,8% опрошенных, и 3,0% респондентов затруднились ответить на это вопрос.

55,7% респондентов уверены, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины. Противоположное мнение выразили 13,9%, еще 30,4% затруднились с ответом.

Социологическая компания RTS ("Роботизированные телесистемы") провела исследование общественного мнения 9-12 октября 2020 года по методу CATI (computer-assisted telephone interviews). Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Статистическая погрешность: +/- 2,8%.