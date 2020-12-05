"Оппозиционная платформа – За жизнь": "Слуга" во главе Одесского облсовета – результат слияния Зеленского и Порошенко

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Слуга" во главе Одесского облсовета – результат слияния Зеленского и Порошенко. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Приводим текст сообщения дословно:

Сговор Зеленского с Порошенко, Тимошенко и Трухановым, интриги и преступные махинации – последние инструменты, которые остались у Зеленского и его партии, чтобы захватить власть в местных советах. Это продемонстрировала ситуация с избранием председателя Одесского областного совета, где президенты З. и П. слились с бандой Труханова и Тимошенко.

По результатам местных выборов "слуги" не имели шансов претендовать на руководящие должности в областном и городском советах. Лидером народного доверия на Одесчине стала "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Для того чтобы протолкнуть на пост председателя облсовета своего человека, Зеленский вступил в сговор с Порошенко, Трухановым и Тимошенко. В ход был пущен административный ресурс, при помощи махинаций и незаконных действий затягивалась регистрация оппозиционных депутатов. На первой же сессии областного совета против оппозиции незаконно применили физическое насилие. В ходе потасовки, устроенной депутатами Зеленского – Порошенко и Труханова, травмы получила народный депутат Украины от ОПЗЖ Татьяна Плачкова.

Травмы нанес ей заместитель начальника одесской полиции Сергей Махотин, который стоял во главе полицейского спецназа, незаконно ворвавшегося по распоряжению Сергея Гриневецкого в зал заседаний областного совета и пытавшегося вышвырнуть депутатов оттуда. Депутаты отбили незаконное нападение полицейских и выставили их из зала заседаний, после чего глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, выполняющий поручение Президента Украины Владимира Зеленского, организовывал национал-радикалов из "Нацкорпуса" и "Азова", которые в соответствии с их преступным замыслом должны были ворваться в зал заседаний Одесского областного совета и физически расправиться с оппозиционерами. Тем более что соответствующий опыт одесские националисты получили еще 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов, а полная безнаказанность укрепляет их готовность выполнять любые преступные задания действующей власти.

И только после 12 часов противостояния власть сдалась: зарегистрировала депутатов от партии "За майбутне" и под покровом ночи провела заседание с участием всех избранных депутатов областного совета. С помощью сговора с бандой Труханова, Порошенко и Тимошенко "слугам" удалось протащить своего человека. Причем объединение Зеленского, Порошенко, Труханова и Тимошенко цинично проигнорировало волю избирателей Одесской области, которые на выборах отдали первенство "Оппозиционной платформе – За жизнь". Публичное противостояние Зеленского и Порошенко – это ложь, на самом деле они заключили союз, у которого одна цель – дерибан земли, собственности и бюджета, в том числе в Одессе и Одесской области.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" имеет мощное представительство в областном и городском советах. Мы перешли в оппозицию, отказавшись от всех должностей, но сохранив доверие коллег и наших избирателей. Работая в оппозиции, мы не допустим реализации грабительских планов политического тандема "старых" и "новых" разрушителей Украины.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"