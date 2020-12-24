"Оппозиционная платформа – За жизнь": Рейдерский переворот в Запорожском областном совете будет остановлен в судах

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Рейдерский переворот в Запорожском областном совете будет остановлен в судах. Об этом заявили в Запорожской областной организации "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Приводим текст заявления, размещенного на сайте политсилы дословно:

На прошлой неделе большинство депутатов Запорожского областного совета избрали Виталия Толочека своим Председателем и утвердили его заместителей. Однако такое проявление демократии и местного самоуправления не понравилось власти. Поэтому к визиту Зеленского в Запорожье его вассалы решили организовать подарок – осуществить рейдерский переворот в облсовете.

В ночь со среды на четверг в помещении областного совета была организована "сходка", на которой, спрятавшись от СМИ и граждан, подконтрольные власти депутаты устроили "переназначение" руководства облсовета. В ход вновь были пущены массовые нарушения и фальсификации. Депутатам раздавали цветные ручки для "тайного" голосования. Требовали отдать голоса за навязанные "слугами" кандидатуры. Председательствовал на этой сходке экс-губернатор Виталий Боговин, несмотря на то, что на тот момент в Запорожском областном совете уже было законное руководство.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает проведенную под руководством Боговина ночную сходку в здании Запорожского областного совета незаконной. Результаты этой, так называемой, "сессии" мы не признаем. Иски о незаконном избрании председателя облсовета, его заместителей будут поданы в суды.

Мы будем отстаивать право Запорожья на местное самоуправление. Не допустим, чтобы власть, потерявшая доверие граждан, уничтожала украинскую демократию!