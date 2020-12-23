"Оппозиционная платформа – За жизнь": Отказ Украины от оборудования китайской компании Huawei по решению США подтверждает колониальный статус нашей страны

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Отказ Украины от оборудования китайской компании Huawei по решению США подтверждает колониальный статус нашей страны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Приводим текст сообщения дословно:

Практически ежедневно поступают новости, свидетельствующие об усилении внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов.

Как заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Соединенные Штаты запретили Украине сотрудничество с ведущим мировым инновационным и технологическим гигантом Huawei и обязали демонтировать уже установленное телекоммуникационное оборудование этой компании.

Примечателен сам факт: об отказе от сотрудничества с Huawei сообщили не власти Украины, а американский дипломат, как будто отчитывающийся перед своим руководством о выполнении задания на подконтрольной территории. Первым распоряжение США кинулся выполнять МИД Украины, заявив, что демонтирует все оборудование Huawei, размещенное на ведомственных зданиях.

Ситуация повторяется. Украине запрещают покупать и производить российскую вакцину, обещая приоритетные поставки американской, а потом выясняется, что это было просто обещание. Украине якобы бесплатно поставляют старые пограничные американские катера, а позже оказывается, что это обернулось для нашей страны затратами, выраженными семизначными суммами в долларах США. Китайские инвесторы вкладывают миллиарды долларов в развитие запорожского завода "Мотор Сич", а затем выясняется, что они вынуждены обращаться в украинские суды, так как американцы запретили Украине сотрудничать с КНР в этой сфере.

За последние три года компания Huawei совместно с украинскими операторами способствовала стремительному переходу с 2G на 4G в Украине, что позволило ускорить этот процесс на 3–5 лет по сравнению с другими странами. Возникает вопрос: почему именно теперь, когда Huawei стала членом Европейской бизнес-ассоциации, отметила 20-летие сотрудничества с Украиной, американские кураторы обеспокоились безопасностью ее новейших коммуникаций в нашей стране? Почему, когда более 200 украинских компаний успешно сотрудничают с китайским информационным гигантом, чиновники из Госдепа США посчитали, что оборудование компании Huawei может навредить национальным интересам Украины?

Понятно, что после очередного окрика из США Украина понесет значительные финансовые, репутационные и иные потери. Однако украинская власть все же отказывается сотрудничать с компанией Huawei и в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американскому производителю Cisco. Эти события убедительно подтверждают колониальный статус современной Украины, которая в последние годы из суверенного государства превратилась в территорию под управлением Соединенных Штатов и теперь зависит от их решений по всем ключевым вопросам.

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена "политикой" действующей власти и выступает за всестороннее сотрудничество с Китаем, который является ведущим торгово-экономическим партнером Украины. ОПЗЖ считает недопустимым втягивание нашей страны в торговую войну США с КНР. В условиях, когда рынки Евросоюза и США остаются фактически закрытыми для украинских экспортеров, отказ от сотрудничества с фирмой Huawei закроет доступ нашим экспортерам и на рынки Китая. Это будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины, под влиянием Запада уже давно отказавшейся от рынков стран СНГ и продолжающей терять свои технологичные производства, поскольку экспортировать их продукцию некуда. Потеря китайских инвестиций и отказ от высоких технологий, которые передает компания Huawei, поставят крест на восстановлении украинской экономики и ее инновационном развитии.

Действующая власть Украины даже не особо стремится скрыть, что последовательно реализует план "вашингтонского обкома" по превращению нашей страны в колониальный, отсталый аграрный придаток Запада. Ключевую ответственность за такую "политику" уничтожения украинской независимости несут Президент В. Зеленский и его окружение. И за эти действия, направленные в ущерб национальным интересам Украины, они должны уйти в отставку.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"