"Оппозиционная платформа – За жизнь": Отказ Украины от оборудования китайской компании Huawei по решению США подтверждает колониальный статус нашей страны
Отказ Украины от оборудования китайской компании Huawei по решению США подтверждает колониальный статус нашей страны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Приводим текст сообщения дословно:
Практически ежедневно поступают новости, свидетельствующие об усилении внешнего управления Украиной со стороны Соединенных Штатов.
Как заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Соединенные Штаты запретили Украине сотрудничество с ведущим мировым инновационным и технологическим гигантом Huawei и обязали демонтировать уже установленное телекоммуникационное оборудование этой компании.
Примечателен сам факт: об отказе от сотрудничества с Huawei сообщили не власти Украины, а американский дипломат, как будто отчитывающийся перед своим руководством о выполнении задания на подконтрольной территории. Первым распоряжение США кинулся выполнять МИД Украины, заявив, что демонтирует все оборудование Huawei, размещенное на ведомственных зданиях.
Ситуация повторяется. Украине запрещают покупать и производить российскую вакцину, обещая приоритетные поставки американской, а потом выясняется, что это было просто обещание. Украине якобы бесплатно поставляют старые пограничные американские катера, а позже оказывается, что это обернулось для нашей страны затратами, выраженными семизначными суммами в долларах США. Китайские инвесторы вкладывают миллиарды долларов в развитие запорожского завода "Мотор Сич", а затем выясняется, что они вынуждены обращаться в украинские суды, так как американцы запретили Украине сотрудничать с КНР в этой сфере.
За последние три года компания Huawei совместно с украинскими операторами способствовала стремительному переходу с 2G на 4G в Украине, что позволило ускорить этот процесс на 3–5 лет по сравнению с другими странами. Возникает вопрос: почему именно теперь, когда Huawei стала членом Европейской бизнес-ассоциации, отметила 20-летие сотрудничества с Украиной, американские кураторы обеспокоились безопасностью ее новейших коммуникаций в нашей стране? Почему, когда более 200 украинских компаний успешно сотрудничают с китайским информационным гигантом, чиновники из Госдепа США посчитали, что оборудование компании Huawei может навредить национальным интересам Украины?
Понятно, что после очередного окрика из США Украина понесет значительные финансовые, репутационные и иные потери. Однако украинская власть все же отказывается сотрудничать с компанией Huawei и в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американскому производителю Cisco. Эти события убедительно подтверждают колониальный статус современной Украины, которая в последние годы из суверенного государства превратилась в территорию под управлением Соединенных Штатов и теперь зависит от их решений по всем ключевым вопросам.
Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" возмущена "политикой" действующей власти и выступает за всестороннее сотрудничество с Китаем, который является ведущим торгово-экономическим партнером Украины. ОПЗЖ считает недопустимым втягивание нашей страны в торговую войну США с КНР. В условиях, когда рынки Евросоюза и США остаются фактически закрытыми для украинских экспортеров, отказ от сотрудничества с фирмой Huawei закроет доступ нашим экспортерам и на рынки Китая. Это будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины, под влиянием Запада уже давно отказавшейся от рынков стран СНГ и продолжающей терять свои технологичные производства, поскольку экспортировать их продукцию некуда. Потеря китайских инвестиций и отказ от высоких технологий, которые передает компания Huawei, поставят крест на восстановлении украинской экономики и ее инновационном развитии.
Действующая власть Украины даже не особо стремится скрыть, что последовательно реализует план "вашингтонского обкома" по превращению нашей страны в колониальный, отсталый аграрный придаток Запада. Ключевую ответственность за такую "политику" уничтожения украинской независимости несут Президент В. Зеленский и его окружение. И за эти действия, направленные в ущерб национальным интересам Украины, они должны уйти в отставку.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"