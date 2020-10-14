"Оппозиционная платформа – За жизнь": "Опрос" Владимира Зеленского – это предвыборный трюк на деньги из мутных источников

Заявление партии Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Опрос" президента Владимира Зеленского – это предвыборный трюк на деньги из мутных источников. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Приводим текст сообщения дословно:

Потеряв доверие избирателей, Зе-команда хочет привлечь к себе внимание накануне местных выборов. Это настоящая причина, из-за которой Владимир Зеленской предложил 25 октября 2020 года параллельно с голосованием на выборах провести некий "опрос". Зе-команда рассчитывает, что сможет использовать его результаты для оправдания своей антинародной политики и отвлечь внимание граждан от своих катастрофических провалов.

В отличие от законной, демократической процедуры всенародного референдума это шоу готовилось в глубокой тайне. В худших традициях телесериалов власть скрывала от граждан, о чем она собирается их спросить, кто будет считать результаты и за чей счет устраивается это мероприятие. Власти удобнее взять деньги на свои "опросики" у олигархов, чем принимать Закон о референдуме по народной инициативе. Ведь так проще манипулировать результатами.

При этом власть стеснительно предупредила, что никаких юридических последствий у этой пародии на реальное народовластие не будет. Участники опроса будут обмануты. Точно так же, как и все отдавшие голоса за Зеленского и его партию на прошлогодних выборах.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает инициативу Владимира Зеленского незаконной агитацией в день голосования, прямым использованием административного ресурса с целью спасти партию власти от разгрома на выборах. Этой же цели служат лишение права голоса полумиллиона украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях, преступные манипуляции, к которым прибегает "Слуга народа" в Николаеве и Одессе.

Мы требуем немедленно принять подготовленный нашей фракцией законопроект о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе. Украинскому народу нужно реальное народовластие, а не фейковые опросы за деньги олигархов.