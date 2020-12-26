"Оппозиционная платформа – За жизнь": Очередной прожект Министерства инфраструктуры вместо реальной работы

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Министерство инфраструктуры превратилось в систему в систему отмывания бюджетных и кредитных средств. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Приводим текст сообщения дословно:

Накануне Нового года правительство решило "порадовать" украинцев. Как заявил министр инфраструктуры Криклий, достигнута договоренность с главой Всемирного банка в Украине Арупом Банерджи о кредитовании нового "мегапроекта" по развитию транспортной системы Украины в железнодорожном, авиационном и автодорожном секторах.

Уже в 2021-м для появления в Украине высокоскоростных железных дорог Мининфраструктуры планирует приступить к строительству железнодорожной евроколеи. Отказавшись от планов экс-министра Омеляна строить эту более широкую колею параллельно существующей – более узкой, Криклий решил: чтобы "не подвергать опасности чьи-либо жизни, евроколея должна строиться на эстакадах".

О создании рабочих мест, уменьшении кредитной задолженности "Укрзалізниці", обновлении пассажирских вагонов, изношенных на 92%, речь не идет. Как и о госзаказе вагоностроительным заводам на изготовление новых пассажирских и грузовых вагонов – для спасения производства вагонов в Украине, после 2015 года рухнувшего в 50 раз.

Для чего же тогда берутся западные кредиты?

"…Инициатива правительства полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии ЕС, согласно которой железная дорога определена приоритетным видом транспорта. На его развитие страны – члены ЕС будут направлять кредитные средства, отдавать которые придется народу Украины. Пассажирские перевозки этим видом транспорта должны увеличиться в ближайшие 10 лет вдвое", – объяснил замминистра финансов Александр Кава.

Для того и планируют строить широкую европейскую колею на эстакадах, чтобы в свободное от "реформирования" время представители "Слуги народа" могли комфортно путешествовать по Европе в купленных в той же Европе и США новых вагонах или вывозить в ЕС украинские трудовые ресурсы?

Если уж министр-"реформатор" от "Слуги народа" Криклий так мечтает о современной транспортной системе на эстакадах, почему эстакады не были использованы на 30-километровом участке Днепр – Решетиловка? Государство потратило 12 млрд грн, чтобы построить там одноуровневый нерегулируемый перекресток. Так же неэффективно были использованы $139,9 млн кредита от Всемирного банка на первую часть объездной дороги под Полтавой – построен участок транспортной развязки длиной всего 5,5 км.

Министерство инфраструктуры давно превратилось в Министерство инфраструктурных сказок для украинцев (еще со времен Омеляна с его идеей построить в стране "гиперлуп"), а главное – в систему космического по своим масштабам отмывания бюджетных и кредитных средств.

Если бы это было не так, Зеленский и его окружение не портили бы отношения с Китаем, согласившись под давлением США демонтировать уже установленное телекоммуникационное оборудование китайского гиганта Huawei, 20 лет успешно работающего в нашей стране.

Тогда при формировании транспортной стратегии Украины привлекались бы огромные инвестиции Китая, которые он вкладывает в инфраструктуру тех стран, где проходит Шелковый путь. Масштабы этих инвестиций КНР – триллионы долларов. Украина является участником транспортного коридора Европа ‒ Кавказ ‒ Азия (ТРАСЕКА). Этот стратегический маршрут обеспечивает торговый оборот между Европой и Азией объемом свыше $2 трлн, из них только транспортные услуги – свыше $200 млрд. Китайская стратегия предусматривает строительство многочисленных инфраструктурных проектов, в частности новых железных дорог, автомагистралей, развитие портовой и логистической базы, трубопроводов и линий электроснабжения. Этот масштабный проект дает мощный импульс развитию экономики стран-транзитеров. Причем Китай в него инвестирует, а не кредитует.

На этапе разработки Шелкового пути в 2013-м наша страна была в числе участников проекта. Затем Украина и КНР подписали дорожную карту относительно его реализации ‒ Китай был готов вложить в инфраструктуру Украины $7 млрд. И заметьте, китайских инвесторов вполне устраивали грузоперевозки по существующей железнодорожной колее. Однако при том, что в 2019-м Международный союз железных дорог FERRMED подписал меморандум о развитии евразийской логистики по перевозке грузов между Китаем и странами Евросоюза с картой железнодорожных маршрутов, Украина – вне проекта. Основной грузопоток направлен через соседнюю Беларусь.

Почему? Потому что в Украине непрозрачный и длительный механизм оформления таможенных грузов. А еще потому, что под внешним давлением и для удобства западных "партнеров", а также для комфортных путешествий команды Президента по железной дороге правительство намерено строить евроколею на эстакадах.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" уверена: и правительство, и депутаты от "Слуги народа", поддерживающие очередные сказочные инфраструктурные "мегапроекты", берут очередные западные кредиты не для того, чтобы улучшить функционирование изношенной транспортной системы страны, а для того, чтобы украсть! Берут они, а отдавать предстоит народу Украины.