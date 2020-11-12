"Оппозиционная платформа – За жизнь": Обыски в Одессе – провокация, организованная Трухановым для того, чтобы при поддержке власти, СБУ и национал-радикалов удержаться в мэрском кресле

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Обыски в Одессе – провокация, организованная Геннадием Трухановым для того, чтобы при поддержке власти, Службы безопасности Украины и национал-радикалов удержаться в мэрском кресле. Об этом говорится в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Далее подаем текст дословно:

11 ноября представители Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел не имея соответствующего постановления суда, с использованием силовой поддержки провели обыски в приемной народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Голубова.

Очевидно, что такие действия являются местью Дмитрию Голубову за его поддержку кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика, а также попыткой запугать других участников избирательного процесса и общественных деятелей.

В том, что это именно заказ, нет никакого сомнения, поскольку уголовное дело, по которому проводился обыск, было возбуждено только 10 ноября 2020 года с подачи действующего мэра Одессы Геннадия Труханова, который является главным выгодополучателем этой грязной политической провокации.

Это уже не первый случай прямого сотрудничества Геннадия Труханова с радикально-националистическими группировками во главе с убийцей Стерненко и покрывающими это преступное сотрудничество государственные силовые структуры.

Всего несколько месяцев назад праворадикалы и подконтрольная Труханову "Муниципальна варта" прямо в центре Одессы напали на народного депутата Украины Татяну Плачкову, Богдана Гиганова и съемочную группу телеканала ZIK. За эти бандитские действия никто так и не был привлечен к ответственности, и теперь, наблюдая "плодотворную работу" одесских силовиков на благо Труханова, становится окончательно понятно – почему.

Та готовность, с которой действующая власть поддержала сегодняшнюю откровенную и преступную махинацию свидетельствует, что она, во-первых, готова идти на любые действия и вступать в любые союзы для того, чтобы не допустить победы представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Одессе, а во-вторых, Геннадий Труханов имеет все основания опасаться неминуемого поражения во втором туре выборов мэра города Одессы.