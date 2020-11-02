"Оппозиционная платформа – За жизнь": Обращение Зеленского к "слугам народа" с требованием распустить КСУ – узурпация власти

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Обращение президента Владимира Зеленского к "слугам народа" с требованием распустить Конституционный суд Украины – это узурпация власти. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", которое обнародовано на сайте партии.

"Сегодня президент Зеленский начал открытые действия против законности и конституционного строя. Следом за внесением в парламент полностью антидемократического и противоправного проекта о роспуске Конституционного суда он в диктаторском стиле приказал депутатам от правящей партии поддержать это решение", - отмечается в нем.

При этом в партии подчеркнули, что Владимир Зеленский не смог вернуть стране мир, не знает, как преодолеть экономический кризис и улучшить жизнь людей, он отступил перед коррупцией и сдает страну под внешнее управление и кредиторов.

"Сегодня он решил действовать, как диктатор и узурпатор власти. Несмотря на недовольство общества, позицию большинства политических сил, игнорируя мнение Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право) президент Зеленский добивается узурпации власти. Ради этого он угрожает кровавым хаосом и уличными беспорядками", - добавили в партии.

В ОПЗЖ подытожили: "Не таких побед ждали украинские граждане от главы государства. Всего лишь за год его правление стало синонимом непрофессионализма, беспомощности, упадка и кризиса, а теперь еще и беззакония. Таких "победителей" судят, и не только история".