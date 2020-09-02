"Оппозиционная платформа – За жизнь": Некомпетентное правительство и разваливающееся "монобольшинство" провалили в ВР свою авантюру по изменению границ районов

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Некомпетентное правительство и разваливающееся "монобольшинство" провалили в ВР свою авантюру по изменению границ районов. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Некомпетентность и безответственность Зе-власти разрушают украинское государство. Совсем недавно правительство Шмыгаля, не считаясь с мнением и интересами людей, продавило решение перекроить административную карту Украины и укрупнить районы. А уже сегодня так называемое "монобольшинство" в парламенте не смогло наскрести голосов, чтобы начать реализацию этой авантюры", – сказано в документе.

Там отмечено, что итогом этой горе-реформы может стать управленческий хаос в новых районах. Будет дезорганизована работа школ и больниц, полиции, социальных и коммунальных служб, люди останутся без помощи и поддержки, отметили в партии.

"Ситуация вокруг авантюры с так называемой административно-территориальной реформой, затеянной Зе-командой, еще раз показывает, куда могут завести страну авантюристы и профаны. Они не в состоянии решить ни одной проблемы, потому что сами стали главным фактором кризиса. Зе-власть теряет доверие общества и депутатские голоса. В парламенте больше не работает их "монобольшинство". А негласная коалиция "слуг", партии Порошенко и "Голоса" продолжает войну на востоке и распродает страну", – сказано в документе.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует отправить в отставку правительство Шмыгаля, провалившее работу и неспособное решить ни одну задачу, стоящую перед Украиной.

"Требуем ускорить внесение изменений в законодательство для наделения местных советов правом формировать свои исполнительные органы. По итогам осенних выборов громады, районы и области должны получить дееспособные советы и исполкомы, которые возьмут на себя ответственность за жизнь людей и развитие территорий.

Верховной Раде пора прекратить штамповать законы, которые ей подсовывают местные авантюристы и внешние консультанты. Сегодня главные приоритеты – это восстановление целостности и суверенитета страны, развитие экономики и регионов, помощь населению. Власть, которая этого не понимает, должна быть полностью перезагружена", – заявили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".