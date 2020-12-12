"Оппозиционная платформа – За жизнь": Наказание телеканалов за показ "неправильных" мультфильмов – шизофрения и прямой путь к тоталитаризму

Фото из открытых источников

Наказание телеканалов за показ "неправильных" мультфильмов – шизофрения и прямой путь к тоталитаризму. Об этом заявила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает пресс-служба политсилы.

Приводим текст сообщения дословно:

Власть и её марионетки из Национального совета по телевидению и радиовещанию стремятся любой ценой выжечь свободу слова в Украине. Поэтому против независимых телеканалов развернут бюрократический террор. Под любым, даже самым абсурдным предлогом марионетки из Нацсовета назначают внеплановые проверки, выносят предупреждения, тащат телеканалы в суды.

Власть не может смириться, что телеканалы освещают деятельность оппозиции, которая говорит людям правду о ситуации в стране. Поэтому заставляет подконтрольных медиа-чиновников прибегать к откровенной политической цензуре. Теперь демонстрацию выступлений оппозиционных политиков, их встреч с избирателями цензоры в Нацсовете считают правонарушением и пытаются наказать непослушные СМИ.

Рвение бюрократов Нацсовета в давлении на телеканалы уже вышло за грань здравого смысла. Они вынесли телеканалу "112 Украина" предупреждение за демонстрацию мультипликационного фильма – "Необыкновенное путешествие Серафимы". С их точки зрения, истории о православной девочке и тяжелых испытаниях, которые выпали на её долю, не место на телеэкранах. Только потому, что в мультфильме зафиксировано участие лица, которое может создать угрозу для национальной безопасности Украины.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что наказание телеканалов за освещение деятельности оппозиции и даже за демонстрацию детских мультфильмов – шизофрения и прямой путь к тоталитаризму. Чиновникам с мышлением инквизиторов не место на государственной службе. Требуем немедленно изменить тоталитарное законодательство, внедрённое бандой Яценюка-Порошенко, и прекратить кампанию травли независимых телеканалов и гонения на свободу слова в Украине.