"Оппозиционная платформа – За жизнь": Комплексом неполноценности и угодничеством перед западными политиками власть унижает Украину

В ОПЗЖ заявили о намерении действующей власти фальсифицировать результаты местных выборов Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Комплексом неполноценности и угодничеством перед западными политиками команда президента Владимира Зеленского унижает Украину. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", которое размещено на сайте партии.

Приводим его текст дословно:

Зе-власть не интересуют законы, Конституция и мнение украинского народа. Ими движет желание понравиться и угодить западным политикам. Ещё окончательно не подсчитаны голоса на президентских выборах в США, а Зе-команда уже спешит показать свою преданность нынешнему лидеру американских выборов.

Украинская полиция закрыла дело о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность генерального прокурора Виктора Шокина. Конъюнктура изменилась, и теперь помогать Дональду Трампу украинская власть больше не готова.

Зе-власть превращается в угодливую колониальную временную администрацию. Угодливо принимаются к исполнению желания внешних кредиторов, по требованию иностранных политиков открываются и закрываются уголовные дела. По внешнему требованию растут тарифы, разрушается отечественная медицина и закрываются школы. Соросята-"управленцы" получают миллионные зарплаты в государственных компаниях, в то время как украинский народ живет в нищете. С иностранными посольствами власть обсуждает роспуск Конституционного Суда, передаёт под внешний контроль судебную и антикоррупционную систему. Зе-администрация лишает украинский народ шансов на мир, развитие и нормальную жизнь и, по сути, передаёт страну под внешнее управление.

На сегодняшний день "Оппозиционная платформа – За жизнь" остается единственной политической силой, отстаивающей суверенитет, права и интересы украинских граждан. Мы добьёмся, чтобы антинародный курс, надиктованный внешними кредиторами, был изменён. Чтобы в Украине действовала украинская Конституция и Законы.

Мы вернем стране мир и единство!