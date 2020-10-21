"Оппозиционная платформа – За жизнь": Кандидат от партии Азаров идет в мэры Константиновки, несмотря на ложь и провокации оппонентов

В ОПЗЖ заявили о намерении действующей власти фальсифицировать результаты местных выборов Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

21 октября на различных информационных ресурсах и в социальных сетях появилось полностью сфальсифицированное видеообращение якобы от имени кандидата в мэры Константиновки от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Азарова. С помощью технологии видеомонтажа наши противники попытались убедить жителей Константиновки в том, что он снялся с выборов, говорится в заявлении партии.

"Мы знаем, что заказчиком этой провокации является Александр Кулик, который представляет в городе интересы старых олигархических кланов. Они десятки лет грабили Донбасс, а теперь пытаются за счет грязных трюков сохранить свое влияние. Голливудские спецэффекты, ложь и обман ради собственной выгоды - это единственное, на что способна команда Александра Кулика", – отметили в партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что информация о снятии Олега Азарова с выборов не соответствует действительности.

"Мы будем обращаться в правоохранительные органы и добиваться уголовного преследования для фальсификаторов и их политических заказчиков.

Мы призываем СМИ не публиковать заведомо ложную информацию, а жителей Константиновки — не верить провокациям наших противников. Сегодня у Олега Азарова самая высокая поддержка среди избирателей. Более 54% жителей Константиновки хотят видеть его своим городским головой. Он не предаст надежды избирателей и не собирается выходить из избирательной гонки. При поддержке людей Олег Азаров обязательно победит 25 октября, чтобы сделать Константиновскую громаду успешной и помочь каждому ее жителю", – заявили в партии.