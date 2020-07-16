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"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет отстаивать право всех граждан проголосовать, – Левочкин о местных выборах

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нардеп также заявил о необходимости внести изменения в Избирательный кодекс

"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет бороться за то, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать на местных выборах.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Сергей Левочкин.

Народный депутат, комментируя принятое парламентом постановление о назначении местных выборов в Украине, отметил: "Мы будем бороться за то, чтобы все граждане Украины имели возможность проголосовать. Это принципиальная позиция "Оппозиционной платформы - За жизнь", поскольку каждый человек по Конституции имеет право избираться и быть избранным. Если власть будет этому мешать, мы будем противодействовать власти и будем с ней бороться всеми доступными политическими и юридическими способами".

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Парламентарий прокомментировал вопрос о внесении изменений в Избирательный кодекс. С его слов, хорошо, когда правила проведения выборов известны заранее и люди знают, как они будут голосовать.

"Но в то же время тот Избирательный кодекс, который был принят с молотка в "турборежиме", - это полная ерунда. Огромное количество ошибок и нестыковок. Для того, чтобы обеспечить нормальный режим голосования, этот кодекс нужно изменить. Поэтому мы будем поддерживать изменения в той части, которая будет давать большие возможности для развития демократии и большие возможности для людей, для честного и открытого волеизъявления", – сказал Сергей Левочкин.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.

Добавим, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин заявлял, что принятое 15 июля Верховной Радой Украины постановление о местных выборах является отказом от Минских соглашений.

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