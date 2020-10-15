Оппозиционеры Донетчины: Коалиция партий войны пытается снять с выборов Владимира Клименко - кандидата на пост мэра Мариуполя от ОПЗЖ

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Действующий мэр Мариуполя, вместе с представителями партий войны, пытаются не допустить к выборам в Мариуполе кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимира Клименко и весь список кандидатов партии в Мариупольский городской совет. Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"В Донецкий окружной административный суд подан иск о снятии меня и всей нашей команды "Оппозиционной платформы - За жизнь" с местных выборов в Мариуполе за мое обещание восстановить экономические связи с Россией, что, якобы, является посягательством на территориальную целостность нашей страны", - заявил Владимир Клименко, кандидат на пост мэра Мариуполя.

Он отметил, что иск подан от имени жителя поселка Старый Крым - абсурден по своей сути и указывает на его явно заказной характер.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Сегодня все здравомыслящие люди понимают, что стабильная работа промышленных предприятий, является залогом экономической стабильности страны, шагом к её росту. Мир и сильная экономика – является реальной основой независимости Украины. В то время, как "Оппозиционная платформа - За жизнь" делает всё для восстановления промышленного потенциала нашей страны, что особенно важно для Донбасса, выступает за создание рабочих мест, решение социальных вопросов людей, представители партий войны пытаются таким явно манипулятивным способом, выбить лидера электоральных предпочтений в регионе и команду ОПЗЖ из предвыборной гонки", - отмечают мариупольские оппозиционеры.

Владимир Клименко подчеркнул, что никогда не скрывал своей позиции о важности восстановления традиционных рынков сбыта, торгово-экономических отношений с РФ.

"Полноценно работающая промышленность Донбасса, - это и новые рабочие места, и социальное благополучие людей. В основе моей программы - мир и успешная громада, которая обеспечит достаток каждому", - резюмировал Валерий Клименко.