"Оппозиционная платформа – За жизнь": Освобождая террористов из-под стражи, власть Зеленского становится их соучастницей

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Освобождая террористов из-под стражи, власть Зеленского становится их соучастницей. Соответствующее заявление опубликовала партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", передает пресс-служба политсилы.

Приводим текст сообщения дословно:

Сегодня, 20 ноября, Киевский районный суд г. Харькова рассматривал дело национал-радикалов, представителей "Национального корпуса" и "Азова", совершивших 27 августа 2020 года на трассе Киев – Харьков вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь".

Возглавляемая очередным "на 100% человеком Зеленского" прокуратура прибегла к циничной трансформации – нападение, не только возмутившее всю Украину, но и вызвавшее широчайший резонанс в международных СМИ, превратилось в банальное хулиганство.

Защищая национал-радикалов – исполнителей этой грязной работы, без сомнения выполнявших политический заказ, власть Зеленского с первой минуты старалась квалифицировать этот террористический акт, который ставил своей целью расстрел и сожжение заживо активистов организации "Патриоты – За жизнь", как хулиганство. Через считанные часы после совершенного вооруженного нападения по факту расстрела автобуса с активистами организации "Патриоты – За жизнь" в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Такое распоряжение отдал руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко. Наша партия решительно протестовала против этого, требуя немедленной отставки указанного чиновника.

Сегодня, отпуская национал-радикалов под домашний арест, власть делает очередной шаг к тому, чтобы они остались безнаказанными. Особенно циничным выглядит это решение в свете того, что введенный властью и уничтожающий бизнес локдаун выходного дня, по сути, является домашним арестом для миллионов украинцев, а значит, своими действиями власть приравняла украинцев к этим бандитам с большой дороги.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что такое решение харьковского суда, принятое с подачи органов прокуратуры и МВД, свидетельствует об окончательном сращивании власти Зеленского с национал-радикалами, нежелании защищать конституционный порядок и отстаивать справедливость, а также об использовании инструментов политического террора.