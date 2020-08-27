Опанащенко: Предприятия Донецкой и Луганской областей начнут сотрудничать с РФ, если их Украина не будет поддерживать

Телеканал ZIK

Отдаляет Донбасс от Украины и отмена местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей

Если еще 5 лет Донецк и Луганск будут находиться в таком статусе, то предприятия, которые находятся на этих территориях, найдут точки взаимодействия и начнут интегрироваться с экономикой Российской Федерации.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко.

Политик подчеркнул, что для того, чтобы еще больше не отдалять от Украины территории Донецкой и Луганской областей, украинской власти необходимо идти навстречу, чтобы сдвинуть вопрос с "мертвой точки".

"Если еще 5 лет Донецк и Луганск будут находиться в таком статусе, то предприятия Донецкой и Луганской областей, предприниматели найдут точки взаимодействия и начнут интегрироваться с экономикой Российской Федерации. Тогда абсолютно вся экономика, социальная сфера, промышленность, добыча, логистика, все это переориентируется на взаимодействие с РФ", – акцентировал политик.

Опанащенко подчеркнул: чем дольше Украина затягивает конфликт на Донбассе, тем больше будет происходить интеграция Донецкой и Луганской областей с Россией.

"Они будут полностью подвязаны под эту экономику. Социальные связи, взаимодействие между людьми, родственные связи, коммуникация, все это усиливается и усиливается. И все это – благодаря такой нашей позиции, что мы не хотим идти навстречу", - акцентировал член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Кроме этого он добавил, что отдаляет Донбасс от Украины и отмена местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей. Опанащенко заявил, что власть, отменив выборы, показала свою боязнь проиграть партии, которая имеет на Донбассе значительно большие рейтинги.

"Когда власть видит, что имеет там нулевые рейтинги, когда видит там полную победу "Оппозиционной платформы – За жизнь", вот здесь она берет и запрещает административным методом проведение выборов", – прокомментировал Опанащенко.

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Напомним, во время очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции новый глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что предложил Верховной Раде рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе.

К слову, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года. За соответствующий документ проголосовали 326 народных избранников.