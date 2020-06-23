Онищенко: В управлении страной ничего не изменилось – мы рассчитываем только на западные кредиты

Александр Онищенко. Фото: УП

У нас сегодня половина правительства – это ставленники Сороса, говорит бывший нардеп

В управлении страной ничего не изменилось, то есть Украина не ведет никакого улучшения в экономике, рассчитывает только на западные кредиты, поэтому полностью зависит от западных партнеров.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший народный депутат Александр Онищенко.

"Украина на сегодняшний момент представляет собой страну, которая полностью руководится Западом, то есть западными партнерами. На сегодняшний день это демократы. У нас сегодня половина правительства - это ставленники Сороса", – заявил Александр Онищенко.

Он продолжил: "По управлению страной ничего не изменилось, то есть мы не ведем никакого улучшения в экономике, рассчитываем только на западные кредиты, поэтому мы полностью зависим от наших западных партнеров, и то, что они говорят, то нам приходится делать. Поэтому расследований никаких не производится, так как у нас сегодня практически все правоохранительные органы, основные те правоохранительные органы, подчиняются сегодня американскому посольству. Это то же НАБУ, та же САП, сейчас сделали Антикоррупционный суд, поэтому решать надо все там".

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Напомним, 22 июня Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров людей, голоса которых похожи на голоса предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как говорится в разговорах, зафиксированных на "пленках", якобы пятый президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года поблагодарил вице-президента США Джо Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.