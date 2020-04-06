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"Они считают, что русскоязычные не должны лечиться или мыть руки?" - Рабинович об отсутствии инструкции по коронавирусу на русском языке

Вадим Рабинович

Народный депутат Украины Вадим Рабинович рассказал, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" перевела на русский язык инструкции по коронавирусу. По словам нардепа, инструкции уже распространяют среди населения.

Об этом сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Кроме того, Вадим Рабинович рассказал, что очень серьезно относится к карантину и всегда пользуется антисептиком и маской.   

"Я не делаю из этого паники и не впадаю в крайности, которые сейчас, к сожалению, бывают, потому что и вчера никто не знал завтрашнего дня. Это нам так только казалось, что мы все знаем. Сейчас никто ничего не знает. Да, это опасно, когда такое происходит, но не иди туда, где опасно, надевай маску, сохраняй дистанцию и не бегай там, где не нужно. Но сходить с ума не надо. Наоборот, надо научиться в это время улыбаться, возможно, этот вирус сдохнет", – отметил Рабинович.

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Он также прокомментировал деятельность Минздрава во время пандемии коронавируса. В частности, нардепа возмутило, что министерство не перевело на русский язык инструкции по борьбе с коронавирусом:  

"Вы знаете, вы не волнуйтесь, все хорошо. Наша партия, вот я знаю, что Медведчук этим занимался, а потом я видел уже готовую инструкцию, мы перевели ее на русский язык и распространяем сегодня по всей стране, чтобы русскоязычные люди могли спокойно это прочитать. Но я совсем не понимаю, ее опубликовали на украинском, татарском языках, а на русском – нет. Не знаю, возможно, они считают, что те, кто разговаривает на русском, не должны лечиться ли мыть руки? Мы к этим странным правительствам привыкаем много лет… Но мы другие, мы должны строить другую страну. Поэтому улыбаемся и идем вперед", – подчеркнул Рабинович.  

Как сообщалось, активисты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" по всей Украине мобилизовались для помощи в борьбе с пандемией.

Активисты, нардепы и руководители областных организаций партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" решили помочь медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом и обеспечивают их необходимыми средствами защиты - масками, комбинезонами, антисептиками и системами уборки.

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