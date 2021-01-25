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Они не должны пересекаться в переговорном плане: Кулеба о вопросе деоккупации Крыма и Донбасса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

 МИД Украины

По его словам, ситуация в обоих случаях имеет определенные отличия

Вопросы деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей следует рассматривать отдельно. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

"Безусловно, в дипломатии нет ничего невозможного, но по состоянию на сейчас я считаю, что вопросы деоккупации ОРДЛО и Крыма должны быть двумя отдельными треками. Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится и станет еще тяжелее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть", - сказал Кулеба.

По его словам, ситуация в обоих случаях имеет определенные различия, в частности юридического характера. Поэтому не стоит рассматривать их в одной переговорной плоскости.

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Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в конечном варианте законопроекта о переходном периоде и амнистии в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не будет слова "коллаборант".

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