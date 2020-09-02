Он имеет право говорить свою позицию, но не может обнародовать ее, - Кравчук о ситуации с Фокиным

Также Кравчук заговорил о выводе Фокина из состава ТКГ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отреагировал на слова Витольда Фокина о предоставлении особого статуса для всей территории Донбасса и заявил, что из-за такого шага его коллегу на переговорах в Минске могут вывести из состава ТКГ. Об этом первый президент заявил в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает УНИАН.

По словам Кравчука, заявление Фокина - это его личное мнение, также он не советовался и не обсуждал эту идею с делегацией.

"Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не соответствует, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ", - сказал руководитель украинской делегации.

Кравчук отметил, что он не имеет никакого отношения к назначению Фокина и не может решать этот вопрос единолично, дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать Владимир Зеленский.

Новости по теме: Кравчук и Фокин возвращаются: Чем будут заниматься первый президент и первый премьер Украины в ТКГ

"Этот вопрос будет обсужден на заседании нашей делегации, я думаю, люди выскажутся по этому поводу. Фокин объяснит, почему он именно такую избрал тактику, позицию, и это не наше решение. Это решение главы государства. Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею", - заверил Кравчук.

Кроме этого, руководитель украинской делегации в ТКГ отметил, что они планируют обсудить эту ситуацию всем составом и решить, выводить ли Фокина.

"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Здесь не может быть другого решения. Ведь то, что Фокин публично заявляет о Донбассе, - это абсолютно российский нарратив, который представляет опасность для всей страны", - подытожил Кравчук.

Новости по теме:

Напомним, накануне стало известно, что замглаву делегации Украины в ТКГ по Донбассу Витольда Фокина планируют вызвать в Раду для объяснений из-за его заявлений об общей амнистии и особом статусе региона.