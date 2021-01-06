Омбудсмен Денисова обратилась в КСУ с представлением о проверке медреформы Супрун и введении карантина

Людмила Денисова Фото из открытых источников

КСУ решает вопрос об открытии производства

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Конституционный суд с представлением о признании неконституционными отдельные положения законов в сфере здравоохранения в условиях медреформы, начатой экс-главой Минздрава Ульяной Супрун, а также борьбы с пандемией COVID-19. Об этом Денисова сообщила в Фейсбук.

По словам чиновницы, она требует признать неконституционными положения, которые касаются предоставления медицинских услуг населению, ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реформы.

"Новым вызовом для Украины является борьба с пандемией COVID-19, но большинство государственных органов и служб оказались не готовы ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому. Сложностей в противодействии болезни нанесли и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства", – высказалась омбудсмен.

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Также уполномоченная считает, что отдельные нормы законодательства оказались не приспособленными к пандемии коронавируса. "Возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением... противоэпидемических мер, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне", – написала Денисова.

В то же время представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила, что Людмила Денисова оспаривает положения законодательства, согласно которому органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилировании медучреждений.

Кроме того, речь идет о положениях законов, которые являются основанием для введения Кабмином карантина, а также о нормах законодательства относительно отмены моратория на ликвидацию и реорганизацию больниц. В связи с этим решается вопрос об открытии производства.

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Напомним, недавно Конституционный суд рассмотрел вопрос относительно ситуации, которая сложилась в связи с изданием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении председателя КС Александра Тупицкого. Тогда в суде призвали все органы государственной власти не вмешиваться в его работу.